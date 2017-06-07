中職》明星賽網路票選今晚截止 彭政閔票數高居第一

中華職棒明星賽將於7月8日、7月9日於花蓮縣立棒球場舉行。（資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017中華職棒明星對抗賽票選進入最終倒數，網路投票至今（7）日23時59分止，球迷朋友還可把握最後幾個小時為支持的選手衝刺票數。目前球迷票選部分排名第一的選手仍是挑戰人氣王13連霸的彭政閔。

中職5日公布票選開放第六週的票數，目前在球迷票選部分排名第一的選手仍是挑戰人氣王13連霸的彭政閔，已經累積了56萬8,857票。

今年明星賽票選自4月份開，網路、現場、通訊、報紙等管道都吸引相當多球迷共襄盛舉。今年也首度加入由球員、教練及媒體組成的專業人員票選，投票佔比40％，根據5日公布的訊息，有多個位置的第一名都與球迷票選有所差異。

球迷投票仍佔有60%的影響力，僅在其中一方票數領先者，都無法保證入選明星賽先發陣容。其中，明星紅隊外野手的林哲瑄與鄭鎧文在球迷票選中目前分別排名第四與第五，但在專業排名中皆排在前三名，有機會擠入先發名單中；而明星白隊捕手高志綱在球迷票選排名第三，但獲得最多專業選票，也有可能在最後改變戰局。

投票時間進入最後衝刺階段，歡迎球迷朋友把握最後機會，透過各種不同管道投票給支持的選手；除雜誌、報紙選票已截止外，網路、通訊及現場都還可以進行最後衝刺，歡迎球迷朋友把握機會。

2017中華職棒明星對抗賽票選最新票數。（圖片取自中職官網）