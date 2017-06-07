日職》投5.2局被換下 陳冠宇：可以理解

陳冠宇。（取自陳冠宇粉絲頁）

〔記者林宥辰／綜合報導〕羅德左投陳冠宇今晚對中日龍挑戰本季第2勝，前5局表現精采，但6局上遭遇亂流，壘上有人狀況下對中日洋砲葛雷諾投出保送後，用球數達99球，投5.2局被教練換下場，差1人次優質先發，最終無關勝敗。

陳冠宇賽後坦言，今天這場投球狀況比上次先發好，但可惜沒能幫助球隊贏球，6局當下他認為自己還能續投，沒能投完該半局滿可惜的。但陳冠宇也坦言，球隊近期狀況不好（賽後4連敗），當下不容許再失分，教練團做出換投調度，他自己認為可以理解。