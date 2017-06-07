法網》哈勒普大逆轉晉4強 對決捷克刺青妹

哈勒普。（歐新社）

絲维托麗娜。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽女單8強戰，羅馬尼亞第3種子哈勒普（Simona Halep）後勁十足，歷經3盤苦戰，終挾3：6、7：6（8：6）、6：0氣走近來崛起的烏克蘭人氣美女絲维托麗娜（Elina Svitolina）。2014年屈居亞軍的哈勒普，第2度至少安抵紅土大滿貫4強，得與人氣正旺的捷克第2種子「刺青妹」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）爭奪決賽門票。

身高185公分、大腿及手臂都有醒目刺青的普莉絲可娃，則克服不擅紅土作戰及絕對客場劣勢，首盤搶7拉鋸得逞，次盤關鍵第10局再見破發，終挾7：6（7：3）、6：4轟垮地主最後希望賈西雅（Caroline Garcia），頭一回躋身法網4強。

「這是我首度打進紅土賽事前4，而且還是在法網，真讓人開心！」普莉絲可娃芳齡25，冷豔外型媲美超級名模，去年美網勇闖決賽一戰成名，今年初澳網也躋身8強，強大競爭力受到各界矚目。

普莉絲可娃。（資料照，法新社）