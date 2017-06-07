中職》王柏融久違的單場兩安 四成保衛戰成功

王柏融今天敲出2安打。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕〕Lamigo桃猿王柏融今天打出5月20日以來首次的單場兩安，成功保住4成打擊率，上升到4成05。

王柏融今天之前的8場比賽只有1場安打超過1支，打擊率從本季最高的4成31滑落到剛好4成，最近3場更是12打數只有2安打，而以單場3至4打數計算，王柏融今天至少要打出2支安打，才能保住4成打擊率。

不過，左打的王柏融面對左投的富邦悍將先發投手神盾毫無懼色，前兩打席都擊出安打，打擊率上升到4成07，而第2支安打也讓4成保衛戰吃下定心丸，除非單場超過5打數，否則打擊率至少有4成。

王柏融的第3、4打席分別是觸身球和四壞球，雖然最8局打成左外野飛球出局，不影響4成保衛戰的結果。

王柏融表示，其實今天打擊的感覺和之前沒有什麼不一樣，只是前幾場落點不佳或打到守備布陣裡，不過，上週比賽全部延賽讓有些疲勞的身體得到休息，對表現反而有所幫助。