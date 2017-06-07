日職》廣島低薪洋將單場雙響 痛宰火腿成球隊新英雄（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕廣島洋將巴提斯塔（Xavier Batista）成了球隊新英雄！他今天面對火腿的比賽中，單場雙響砲、3打點的表現，助廣島以8：3獲勝，賞給火腿4連敗。

現年25歲的多名尼加籍選手巴提斯塔，去年3月與廣島球團簽下育成合約，他今年在二軍出賽39場，繳出14轟、38分打點、3成36打擊率的「三冠王」成績，也讓廣島在本月3日將他升上一軍。

巴提斯塔也不負眾望，3日對羅德敲出代打2分砲，隔天對羅德再代打揮兩分砲，雖然6日獲得先發機會沒有貢獻，他此戰對火腿單場4打數3安打，包含2發全壘打，共有3分打點，最後也助球隊贏球。另外，巴提斯塔本季的薪水只有520萬日圓（約新台幣144萬元）。

廣島先發大瀨良大地主投7局，被敲5安打失3分，拿下本季第4勝；火腿先發「手帕王子」齋藤佑樹僅投3局，被敲8安打（包含1轟），失掉5分，吞下本季第2敗。