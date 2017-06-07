法網》「辛然配」速斬「種子殺手」 4連勝晉法網女雙4強

寶島悍將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲4連勝殺進4強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽女雙8強戰 ，寶島悍將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲贏球氣勢無法擋，6：2、6：1速斬「種子殺手」的羅馬尼亞歐拉魯（Raluca Olaru）／烏克蘭莎夏珂（Olga Savchuk），第3種子「辛然配」4連勝殺進4強，27歲的大詹也締造個人紅土大滿貫最佳戰績。

「辛然配」挾著馬德里、羅馬二連后銳氣，此行連闖4關、1盤未失，場場挾壓倒性優勢横掃對手人馬， 5月迄今紅土12連勝未嘗敗績，氣勢如日中天，4強對手為頭號種子的現任世界球后美國瑪泰珂（Bethanie Mattek-Sands ）／捷克莎法洛娃（Lucie Safarova），決定爭后席次。先前3月印地安泉4強交手，「辛然配」曾直落2獲勝；不過2015年澳網女雙決賽，大詹／中國鄭潔3盤遭逆轉屈居亞軍 。

「辛然配」原定台灣時間昨晚出擊，卻因巴黎羅蘭加洛斯大雷雨賽事塞車而順延，今第1球場壓軸上陣，面對接連爆冷淘汰種子好手的東歐人馬，默契十足的「辛然配」火力依舊旺盛，開賽互破後積極搶攻，4：2起連下7局，殺得對方無招架之力，次盤還差點再度上演「剃頭秀」，儘管第6局讓「羅烏聯軍」勉強保發止血，最終「辛然配」聯手直落2關門，持續朝金盃邁進。

詹詠然自2007年起，已4度殺進法網女雙8強，如今更上層樓，首度躋身準決賽，令她信心大振；回顧其四大賽女雙最佳戰績，則為2007年澳網、美網、15年澳網共三座亞軍，全都是硬地。