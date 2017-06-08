中職》史博威有多威？ 數字會說話

史博威。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕Lamigo桃猿洋投史博威，目前以防禦率1.64、8勝、70K暫居聯盟投手三冠王，究竟他有多好?數字會說話。

本季史博威先發11場，其中9場優質先發，平均每次先發可以吃下將近6.2局，大大減緩牛棚壓力，要知道，今年桃猿隊中繼投手群防禦率高達7.43，只優於中信兄弟的7.73，表現並不理想。

本季史博威被打擊率2成20，對左、右打者的被打擊率分別為2成26、2成12，這3項數據都是全聯盟先發投手當中最好的，總計讓54人次揮棒落空遭三振，與道恩斯並列全聯盟第一。

另外，本季史博威於無人在壘情況下，被打擊率2成25（151打數被擊出34支安打），得點圈有人情況下，被打擊率僅1成54（52打數被擊出8支安打），顯然他在失分危機下愈投愈帶勁。

如果讓史博威取得球數領先，打者可要倒大楣了，本季他在球數領先情況下（1好球、2好球、2好球1壞球），被打擊率只有1成72（81打數被擊出14支安打）；在7局以後，史博威被打擊率2成08，優於前6局的被打擊率2成21，球威似乎不受用球數影響。

統一獅開路先鋒陳傑憲，目前打擊率3成89排名第2，72安排名第1，不過，本季陳傑憲面為史博威9打數0安打，慘吞3K，完全被吃定。