得分明顯下滑 中職打者不再絕對強勢

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職上半季賽程接近尾聲，目前例行賽已進行92場，聯盟投手和打擊數據和去年同期相較，明顯下修。

若拿這兩年數據相較，去年上半季前92場，總計出現229轟，聯盟合計得分為1261分，今年上半季前92場，累積192轟，比去年同期少了37轟，產量下滑16%，聯盟合計得分僅972分，比去年同期少了23%，平均每場兩隊總計得分少3分，降幅相當顯著。

另外，去年前92場，聯盟平均打擊率3成08、上壘率3成78、長打率4成75，今年前92場，聯盟平均打擊率2成84、上壘率3成51、長打率4成36，同樣呈現下滑趨勢。

投手部分，去年前92場，聯盟平均防禦率5.94，洋投防禦率5.55，今年前92場，聯盟平均防禦率降到4.73，洋投防禦率僅3.66，其中洋投表現有如神助，和去年相較，完全進階好幾個等級。

另外，去年一整季全聯盟出現13場完封，平均每場比賽花了3小時27分鐘，今年上半季還沒打完就有11場完封，平均每場歷時3小時21分鐘。