NBA》蝦米！勇士橫掃騎士將損失6.6億元？

勇士若橫掃騎士票房收入將減少。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天作客騎士主場，已取得2-0優勢的勇士有機會完成16連勝橫掃，但經濟層面上若勇士順利橫掃，將損失超過千萬美元的收入。

ESPN報導指出，若勇士不需要打主場的第5、7戰，整體票房周邊收入將損失達2200萬美元（約新台幣6.6億）。

勇士這2場主場賽事的門票收入合計約1350萬美元（約新台幣4億），聯盟抽成25％，飲食、周邊商品收入平均一場則為1100萬美元（約新台幣3.3億）。

不過若能對連3年死敵詹姆斯完成橫掃，拿下3年內第2座冠軍才是勇士老闆Joe Lacob所關心的，且勇士若創下史無前例的季後賽16勝0敗，將攀向繼去年73勝後的另一波高峰。