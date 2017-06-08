NBA》3-1逆轉為何發生？湯普森：去年太舒適
2017/06/08 08:15
湯普森表示去年球隊太過舒適才導致輸球。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍第3戰今天移師克利夫蘭開打，取得2-0領先的勇士稍早接受訪問，「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）再度談到去年3-1被逆轉的心情，檢討當時球隊沒有危機意識。
湯普森說：「去年所發生的事至今仍烙印在我們心中，我們從中學習，發現去年我們在3-1的時後太過舒適，那時已經在想遊行或要怎麼慶祝，但現在只有2-0，我們不能鬆懈，現在也沒有感覺到任何一絲的輕鬆。」
勇士目前的狀況跟去年相同，都率先取得2-0領先，但他們去年卻在第3戰慘敗騎士30分，最終在7戰被詹皇上演逆轉。
相關新聞
- NBA總冠軍G3騎士主場開戰 今日賽事預告與轉播
- NBA》回主場力阻勇士聽牌 詹皇霸氣喊話
- NBA》安東尼加盟騎士？ 前籃網副總不看好
- NBA》杜蘭特融入勇士 柯爾：與詹皇在熱火不同
- NBA》詹皇御用記者證實 騎士休息室有大麻味
推薦新聞
-
MLB》艾倫納多3分打點 洛磯退印地安人居龍頭2017/06/08 13:28
-
NBA》命運捉弄人！ 騎士犯了去年勇士G7的錯2017/06/08 13:19
-
NBA》合砍77分仍輸 詹皇、厄文史上最悲情2017/06/08 12:53
-
NBA》為總冠軍賽而生！ 杜蘭特追上喬丹紀錄（影音）2017/06/08 12:15
-
MLB》沙胖8局0失分 洋基完封紅襪2017/06/08 11:37