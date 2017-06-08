NBA》3-1逆轉為何發生？湯普森：去年太舒適

湯普森表示去年球隊太過舒適才導致輸球。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍第3戰今天移師克利夫蘭開打，取得2-0領先的勇士稍早接受訪問，「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）再度談到去年3-1被逆轉的心情，檢討當時球隊沒有危機意識。

湯普森說：「去年所發生的事至今仍烙印在我們心中，我們從中學習，發現去年我們在3-1的時後太過舒適，那時已經在想遊行或要怎麼慶祝，但現在只有2-0，我們不能鬆懈，現在也沒有感覺到任何一絲的輕鬆。」

勇士目前的狀況跟去年相同，都率先取得2-0領先，但他們去年卻在第3戰慘敗騎士30分，最終在7戰被詹皇上演逆轉。