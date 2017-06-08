MLB》別輕忽守備佈陣 美媒：已毀掉1名MVP球星

豪爾德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「大王」王柏融如何突破守備佈陣成為球界熱議話題，究竟佈陣對一名球員影響有多大？美國媒體「fivethirtyeight」分析表示，已提前毀掉前國聯MVP豪爾德（Ryan Howard）的生涯，並錯失入選名人堂的機會。

豪爾德今年從小聯盟出發，僅在3A出賽11場就因打擊率過低被釋出，呈現半退休狀態。大聯盟生涯13年中，前8年累積286轟、打擊率0.275；後5年僅96轟、打擊率0.226。雖然生涯後段有傷痛因素，但就算豪爾德健康也無法繳出好表現，就是因為佈陣太擾人。

根據美媒指出，豪爾德在2010-16年沒有佈陣、且球被擊入場內時，打擊率高達0.424，長打率0.553；被佈陣時打擊率僅0.282，長打率0.361，也因為落差太大，幾乎沒有球隊不對他佈陣，這段期間僅224打席沒遇上佈陣，高達1699打席都被佈陣。

全大聯盟只有「老爹」歐提茲（David Ortiz）被佈陣次數比他多，問題就在老爹願意做出調整，豪爾德相當固執，拒絕任何改變，他曾在2015年表示，「我能做的就只有揮棒而已。」

美媒根據一項模擬指出，如果世界上沒有佈陣，豪爾德生涯會轟出547發全壘打，只有10名一壘手跨過500轟門檻，有7人已入選或可能進入名人堂，若加上豪爾德可能再為球隊再打進季後賽或冠軍，確實有機會入選名人堂，可惜佈陣提前斷送他的生涯。