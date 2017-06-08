NBA》勇士非無敵！傳奇球星嗆：在我當年照贏
2017/06/08 08:59
七六人傳奇球星厄文。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕挾帶季後賽14連勝氣勢的勇士今天作客挑戰騎士，這支球隊最近頻頻被媒體拿來與歷史強權比較，甚至被認為可能超越當年公牛奪冠的戰力，但這項說法今天遭七六人傳奇球星「J博士」厄文（Julius Erving）打槍。
厄文受訪時表示，若有對戰可能，1982-83球季的七六人毫無疑問將打敗勇士。他接著說：「當他們面對我們時，我們可快可慢，我們還有馬龍可以一直抓下籃板，當時我們有4個中鋒、4個後衛、4個前鋒，板凳上還有Bobby Jones，陣容相當完整。」
不過厄文仍認為勇士是支非凡球隊，他盛讚：「這是一支絕佳的球隊，他們可以大量得分，還能做好團隊防守，這非常不容易。」
厄文曾在1982-83球季率領七六人在季後賽打出12-1戰績風光奪冠，並在1993年入選名人堂。
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