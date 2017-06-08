NBA Live》最後40秒驚奇大逆轉 勇士15連勝率先聽牌

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 勇士 39 28 22 29 118 騎士 31 29 33 19 113

第四節

勇士下半場的三分球熄火，目前只進1顆，第四節尚未開張，騎士則靠厄文發威超越勇士，目前仍以些微差距領先。

最後6分鐘杜蘭特在弧頂附近飆進三分球，幫助勇士追到2分差，但厄文再度切入得手，還獲得罰球完成三分打。

但浪花弟湯普森找到手感，在下一次進攻底角飆進三分球，雙方再度形成1分差，勇士隨時有翻盤可能。

但騎士在暫停過後持續壓制勇士，JR史密斯再飆三分球拉開差距，勇士連續投丟3球後柯瑞切入上籃，騎士洛夫在爭搶籃板時踩到杜蘭特的腳倒地，但他仍持續在場上奮戰。

最後1分半鐘，勇士讓杜蘭特單打奏效，將比數追成2分差，最後40秒杜蘭特又飆進三分球，勇士再度逆轉領先1分。接著騎士再對杜蘭特採犯規戰術，勇士領先來到3分。

最後12秒詹姆斯在底線發生失誤，將球權奉送給勇士，最後騎士在犯規，領先來到5分，最終以118：113擊敗騎士，拿下聽牌優勢。

第三節

騎士回神，JR史密斯飆進2顆三分球、愛神洛夫也找回三分球手感，終於逆轉勇士，但柯瑞馬上飆進三分球，再度率隊逆轉比數。

勇士雖然在幾波進攻仍能與騎士相互領先，但在最後1分多鐘騎士打出頻頻快攻，厄文連拿6分幫助球隊擴大領先，騎士取得7分領先勇士，是系列賽領先勇士的最大差距。

三節打完騎士以94：89逆轉，厄文飆進33分是逆轉關鍵。

第二節

騎士在詹皇回到場上後陸續追上分數，僅花13分鐘就拿下21分，幫球隊縮小落後差距只剩3分。

但勇士主力回到場上後，又將領先優勢拉開，柯瑞、杜蘭特頻頻連線，格林也穿針引線幫助隊友，上半場未打完已拿下6籃板、6助攻，柯瑞也傳出5次助攻，攻勢相當順暢。

第二節終了前柯瑞、湯普森再連飆2顆三分球，勇士持續領先騎士多達6分。

第一節

浪花弟湯普森退場休息後，終於輪到一哥柯瑞發威，連飆2顆三分球超前，首節2隊都飆破30分高分，騎士在詹姆斯退場休息時遭勇士逆轉，落後分數達8分。

詹姆斯隨後在一次防守被隊友T湯普森撞倒，所幸休息後無大礙，還上演一次飛扣美技，首節詹姆斯用盡全力飆出8投7中，拿下15分，但勇士湯普森也跳出來砍下16分，2隊在首節仍能互相抗衡。

開賽就哨音不斷，帕丘利亞、格林、柯瑞各吞1次犯規，帕丘利亞與KD也發生失誤，騎士靠神經刀JR回神，連飆2顆三分球，詹皇5投4中高效率拿下9分，不過杜蘭特、K湯也分別有8分、5分的演出，2隊在開賽前5分鐘持續緊咬。

賽前重點

1.杜蘭特在勇士的得分、籃板、火鍋都位居領先。

2.勇士在系列賽中的96分鐘共領先86分鐘。

3.詹姆斯在總冠軍賽為共為騎士拿下19勝，為熱火拿下23勝，有機會成為史上唯一在2支球隊的總冠軍賽都拿下20勝的球員。

4.詹姆斯8次在總冠軍賽大三元，追平魔術強森並列史上最多。