MLB》狂言應禁投手帶翻譯 紅襪球評遭自家人打臉

田中將大（右）與翻譯（左）與投手教練溝通。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪球評雷米（Jerry Remy）昨天狂言應該禁止翻譯上投手丘，要求日投田中將大學習棒球語言，引發軒然大波。雷米今發表道歉聲明，坦承他昨天的言論不恰當。

洋基投手教練昨帶翻譯和田中溝通時，雷米表示，翻譯不應該出現在那邊，「學學棒球語言吧，很簡單的，和投手教練相處久了就會懂了，翻譯不是必要的。」

雷米所屬的電視台NESN今表示，不同意雷米的觀點，向任何受到言論冒犯的觀眾表示歉意；紅襪也表達不同意這個觀點。

田中將大今天透過翻譯表示，不曉得為何雷米會做出這樣的評論，「在溝通過程中難免會錯失一些細節，特別是在語言不通的情況下。」

紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）也表示，他在2007-10年擔任投手教練時，也希望可以用翻譯跟當時的松坂大輔、岡島秀樹溝通。

法瑞爾甚至表示自己也學過一些日文單字，「但當你要聊到概念的東西，能與球員溝通是最重要的，所以我很明確的說，翻譯有存在的必要。」

雷米。（美聯社）