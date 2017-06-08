NBA》輕鬆！柯瑞在騎士主場連飆3次「Logo Shot」（影音）

2017/06/08 09:09

〔體育中心／綜合報導〕取得2-0領先的勇士今天來到克利夫蘭向騎士踢館，盼能一舉拿下聽牌，賽前當家射手柯瑞（Steph Curry）也在對手球場大秀「Logo Shot」絕技，3次大號三分全部命中，展現火燙手感。

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