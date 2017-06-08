NBA》嚇壞！詹皇首節被隊友撞倒不起（影音）

2017/06/08 09:32

〔體育中心／綜合報導〕2連敗的騎士今在主場迎戰勇士，但王牌詹姆斯卻在首節就被撞倒在地，久久不能起身，讓現場球迷相當擔心。

首節開打6分鐘，詹姆斯在防守時被T.湯普森撞倒，久久無法起身，所幸詹姆斯在短暫休息過後並無大礙，繼續在場上奮戰。

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