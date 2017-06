NBA》嚇壞！詹皇首節被隊友撞倒不起（影音）

〔體育中心/綜合報導〕2連敗的騎士今在主場迎戰勇士,但王牌詹姆斯卻在首節就被撞倒在地,久久不能起身,讓現場球迷相當擔心。

首節開打6分鐘,詹姆斯在防守時被T.湯普森撞倒,久久無法起身,所幸詹姆斯在短暫休息過後並無大礙,繼續在場上奮戰。

Here's the play LeBron James was injured on. He is staying in the game. #DefendTheLand pic.twitter.com/Ugq65CvN9U