NBA》詹皇若砍41分 將打破籃球之神紀錄
2017/06/08 09:37
詹皇今天有望超越喬丹的總冠軍賽得分紀錄。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第3戰，騎士隊詹姆斯在首節就寫下紀錄，總冠軍賽總得分超越瓊斯（Sam Jones）的1143分，排名史上第6，假如今天能得41分，將能一口氣再超車喬丹等3人，居史上第3。
根據數據顯示，魏斯特（Jerry West）以1679分高居第一，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1317分居第二，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）則以1176分居第三，4-5名則是貝勒（Elgin Baylor）的1161分、羅素（Bill Russell）的1151分。
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