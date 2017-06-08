法網》穆雷拍落日本一哥 4強對決瓦林卡

穆雷順利晉4強。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕法網四強名單出爐，上半部由球王穆雷（Andy Murray）對決第3種子瓦林卡（Stan Wawrinka）。8強戰穆雷面對日本網球一哥錦織圭，雙方戰了四盤後穆雷以2：6、6：1、7：6、6：1挺進準決賽。

首盤穆雷遭錦織圭壓制，有2個雙誤及10次非受迫性失誤，致勝球數僅有錦織圭的一半。次盤球王回神，僅讓錦織圭拿下1局。第3盤兩人糾纏到搶7，但錦織圭1分未得，穆雷趁勝追擊，順利拿下第4盤，晉級4強。

穆雷賽後表示：「今天對手的表現有些不穩定，但這也不是一場能輕易獲勝的比賽。」兩人上一次在大滿貫交手是去年的美網，雙方上演5盤大戰後由錦織圭獲勝。

下一個對手瓦林卡在8強戰以6：3、6：3、6：1直取三拍落世界第8的西里奇（Marin Cilic）。四強戰另一邊由西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）對決奧地利新星提姆（Dominic Thiem）。

日本網球一哥止步8強。（歐新社）