NBA》不要給你啦！麥基搖頭拒絕詹皇 球迷笑翻（影音）

〔體育中心/綜合報導〕騎士大帝詹姆斯好球品在聯盟眾所皆知,在場上常不吝提醒對手突發狀況,也樂於向對手伸出援手,但詹姆斯今在面對勇士時踢到鐵板,首節在一波爭球時詹姆斯與麥基(JaVale McGee)撞倒在地,詹姆斯原本示好要拉麥基一把,但硬是遭麥基回絕,頻頻搖頭拒絕詹皇的好意。

"Get your filthy hands off me"

- JaVale McGee pic.twitter.com/SMO4xTZqN8