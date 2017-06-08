NBA》不要給你啦！麥基搖頭拒絕詹皇 球迷笑翻（影音）

2017/06/08 09:50

〔體育中心／綜合報導〕騎士大帝詹姆斯好球品在聯盟眾所皆知，在場上常不吝提醒對手突發狀況，也樂於向對手伸出援手，但詹姆斯今在面對勇士時踢到鐵板，首節在一波爭球時詹姆斯與麥基（JaVale McGee）撞倒在地，詹姆斯原本示好要拉麥基一把，但硬是遭麥基回絕，頻頻搖頭拒絕詹皇的好意。

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