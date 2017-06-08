NBA》K湯狂飆3分彈 首節得分刷新個人紀錄（影音）

K湯首節狀況好。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前役手感不錯的勇士隊K.湯普森（Klay Thompson），好狀況延續到今天第三戰，首節就砍進4記三分彈，締造個人在今年季後賽單節最多的16分。

湯普森今年季後賽單節最高得分是4月23日對上拓荒者第三節的14分，對上騎士的總冠軍賽，首戰僅砍6分，第二戰則有22分，今天第三戰首節就手感更燙，7投5中，包括4記三分球，幫助勇士首節結束以39：32領先。

NBA reports Klay Thompson's 16 point first quarter on #NBAonABC!#NBAFinals pic.twitter.com/gAw3xEMRKh — ATL SPORTS BAR （@theatlsportsbar） 2017年6月8日