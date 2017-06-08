NBA》勇士超狂！三分球飆破總冠軍賽紀錄

勇士首節三分球刷新聯盟紀錄。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕即使來到騎士主場，勇士仍調整出絕佳狀態，首節就轟下9顆三分球，創下總冠軍賽紀錄。

今天之前總冠軍賽的單節三分球紀錄只有7球，由多支球隊共同保持，勇士今天在首節就打破這項紀錄，還刷新隊史季後賽單節最多的三分球紀錄，原紀錄是8顆。

這9顆三分球由湯普森飆進4顆最多、柯瑞、杜蘭特各2顆居次，伊古達拉也有1顆三分球表現。首節打完勇士以39：31領先騎士，目前比賽戰到半場，雙方分數持續緊咬。