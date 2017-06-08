MLB》1000局最多K！ 小史紀錄夜不敵克蕭

小史締造1000局最多三振紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今先發7局僅掉1分，比下國民史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的6局掉2分，率隊以2：1險勝國民。

克蕭此役先發7局，僅在2局上被齊默曼（Ryan Zimmerman）轟出陽春砲而掉分，被敲3支安打，另有3次保送與9次三振。

史崔斯柏格則是前5局無失分，6局下遭遇亂流，被席格（Corey Seager）轟出全壘打後，捕手捕逸讓岡薩雷茲（Adrián González）溜上一壘，葛朗多（Yasmani Grandal）一棒長打送回超前分。

雖然吞下敗投，史崔斯柏格在生涯第1000局飆出1166K，追平伍德（Kerry Wood）的大聯盟紀錄。