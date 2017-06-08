MLB》1000局最多K！ 小史紀錄夜不敵克蕭
2017/06/08 10:14
小史締造1000局最多三振紀錄。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今先發7局僅掉1分，比下國民史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的6局掉2分，率隊以2：1險勝國民。
克蕭此役先發7局，僅在2局上被齊默曼（Ryan Zimmerman）轟出陽春砲而掉分，被敲3支安打，另有3次保送與9次三振。
史崔斯柏格則是前5局無失分，6局下遭遇亂流，被席格（Corey Seager）轟出全壘打後，捕手捕逸讓岡薩雷茲（Adrián González）溜上一壘，葛朗多（Yasmani Grandal）一棒長打送回超前分。
雖然吞下敗投，史崔斯柏格在生涯第1000局飆出1166K，追平伍德（Kerry Wood）的大聯盟紀錄。
相關新聞
- MLB》狂言應禁投手帶翻譯 紅襪球評遭自家人打臉
- MLB》別輕忽守備佈陣 美媒：已毀掉1名MVP球星
- MLB》連爆3場 大聯盟最年長投手柯隆進傷兵名單
- MLB》響尾蛇一壘手接滾地球 差點接到「鳥」！（影音）
- MLB》球在哪裡？光芒外野手找不到 小白球飛出去了（影音）
推薦新聞
-
NBA》命運捉弄人！ 騎士犯了去年勇士G7的錯2017/06/08 13:19
-
NBA》合砍77分仍輸 詹皇、厄文史上最悲情2017/06/08 12:53
-
NBA》不只是籃球紀錄！ 勇士寫美國職業運動新頁2017/06/08 12:43
-
NBA》1分緊咬喬丹！詹皇下一場超越籃球之神2017/06/08 12:28
-
NBA》為總冠軍賽而生！ 杜蘭特追上喬丹紀錄（影音）2017/06/08 12:15