MLB》曼西尼關鍵雙響砲 金鶯延賽退海盜（影音）

〔體育中心/綜合報導〕金鶯在主場迎戰海盜,靠著曼西尼(Trey Mancini)關鍵雙響砲,在延長賽第11局以9:6奪勝。

2局上莫洛夫(Max Moroff)的2壘安打助海盜先馳得點拿下2分,在3、7局也都各拿下2分,8局結束握有4分領先,9下金鶯吹起反攻號角,靠著瑞卡德(Joey Rickard)、哈迪(J.J. Hardy)的連續安打,加上曼西尼2分砲追平比數,11局下曼西尼再敲出大號3分砲,幫助金鶯赢得比賽。

值得一提的是,海盜強打麥卡琴(Andrew McCutchen)今天在2局上跑壘時差點被隊友莫洛夫敲出的3壘方向界外球擊中,所幸他及時彎腰閃球,才沒有發生意外,嚇得他做2下伏地挺身壓壓驚。

曼西尼今天敲出雙響砲有5分打點。(美聯社)

麥卡琴做伏地挺身壓驚。(美聯社)