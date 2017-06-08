MLB》曼西尼關鍵雙響砲 金鶯延賽退海盜（影音）
2017/06/08 13:22
〔體育中心／綜合報導〕金鶯在主場迎戰海盜，靠著曼西尼（Trey Mancini）關鍵雙響砲，在延長賽第11局以9：6奪勝。
2局上莫洛夫（Max Moroff）的2壘安打助海盜先馳得點拿下2分，在3、7局也都各拿下2分，8局結束握有4分領先，9下金鶯吹起反攻號角，靠著瑞卡德（Joey Rickard）、哈迪（J.J. Hardy）的連續安打，加上曼西尼2分砲追平比數，11局下曼西尼再敲出大號3分砲，幫助金鶯赢得比賽。
值得一提的是，海盜強打麥卡琴（Andrew McCutchen）今天在2局上跑壘時差點被隊友莫洛夫敲出的3壘方向界外球擊中，所幸他及時彎腰閃球，才沒有發生意外，嚇得他做2下伏地挺身壓壓驚。
曼西尼今天敲出雙響砲有5分打點。（美聯社）
麥卡琴做伏地挺身壓驚。（美聯社）
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