MLB》沙胖8局0失分 洋基完封紅襪
2017/06/08 11:37
沙胖今天再發威。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今洋基主場迎戰紅襪，派出強投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）先發，主投8局僅被敲出5安打，0失分，拿下本季第7次勝投，最後一局牛棚霍爾德（Jonathan Holder）也成功關門，洋基以8：0完封紅襪，暫居美東龍頭。
3局下洋基葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲出陽春砲先馳得點，4局下卡斯楚（Starlin Castro）、桑契斯 （Gary Sanchez）連續安打拿下一分，卡爾特（Chris Carter）再補一支3分砲清空壘包，單局拿下4分，為投手打了劑強心針，在7、8局也各拿下1、2分。
沙胖今天主投8局，繳出5安打、0失分、0保送、5三振的好成績，順利收下本季第7次勝投。
卡爾特敲出三分砲，為此役打點王。（法新社）
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