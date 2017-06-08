NBA》1分緊咬喬丹！詹皇下一場超越籃球之神
2017/06/08 12:28
詹姆斯超越3名傳奇球星，登上總冠軍賽得分歷史第4。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕騎士大帝詹姆斯（LeBron James）今天在比賽中拿下39分，一口氣超越2位名人堂傳奇球星，獨居總冠軍賽得分榜歷史第4名，接下來將挑戰「籃球之神」喬丹以及「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄。
今天賽前，詹姆斯在總冠軍賽共累積1136分，排在歷史第7位，今天砍下39分後來到1175一次超車瓊斯（Sam Jones）、羅素（Bill Russell）、貝勒（Elgin Baylor）3位前輩，站上史上第4，僅落後喬丹1分，在他球員生涯還可望挑戰賈霸，甚至歷史第一的「Logo爺」魏斯特（Jerry West）。
總冠軍賽得分排行榜：
1 Jerry West 1679
2 Kareem Abdul-Jabbar 1317
3 Michael Jordan 1176
4 LeBron James 1175*
5 Elgin Baylor 1161
6 Bill Russell 1151
7 Sam Jones 1143
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