NBA》1分緊咬喬丹！詹皇下一場超越籃球之神

詹姆斯超越3名傳奇球星，登上總冠軍賽得分歷史第4。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士大帝詹姆斯（LeBron James）今天在比賽中拿下39分，一口氣超越2位名人堂傳奇球星，獨居總冠軍賽得分榜歷史第4名，接下來將挑戰「籃球之神」喬丹以及「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄。

今天賽前，詹姆斯在總冠軍賽共累積1136分，排在歷史第7位，今天砍下39分後來到1175一次超車瓊斯（Sam Jones）、羅素（Bill Russell）、貝勒（Elgin Baylor）3位前輩，站上史上第4，僅落後喬丹1分，在他球員生涯還可望挑戰賈霸，甚至歷史第一的「Logo爺」魏斯特（Jerry West）。

總冠軍賽得分排行榜：

1 Jerry West 1679

2 Kareem Abdul-Jabbar 1317

3 Michael Jordan 1176

4 LeBron James 1175*

5 Elgin Baylor 1161

6 Bill Russell 1151

7 Sam Jones 1143