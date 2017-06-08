NBA》總冠軍賽最大驚奇 明星射手6年來首度灌籃（影音）
2017/06/08 10:39
〔體育中心／綜合報導〕騎士今在主場迎戰勇士，儘管上半場僅有詹皇一支獨秀，替補群仍有亮點，以三分球見長的射手柯佛（Kyle Korver）在第2節一開始就用雙手灌籃激勵士氣，讓現場觀眾看的熱血沸騰。
柯佛並不是擅長灌籃的球員，今天這一灌是他繼2011年再度於季後賽爆扣，當時他在公牛年僅29歲，今年他已高齡35，還能演出灌籃也證明寶刀未老。
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