高爾夫》錢珮芸順利取得美國女子公開賽參賽資格

台灣女將錢珮芸（右）在資格賽排名第2，順利取得2017美國女子公開賽參賽資格。（錢珮芸提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將錢珮芸今天清晨在密蘇里州舉行的美國女子公開賽資格賽，以兩回合總計139桿順利過關，取得第72屆美國女子公開賽參賽資格。

錢珮芸是繼旅日女將蔡佩穎和業餘好手盧昕妤之後，今年第3位從資格賽搶下這場女子大賽參賽權的台灣選手。

今天她和另外72名選手連著打了36洞，爭取僅有的兩個名額。前18洞她只打出平標準桿71桿，當時排名並列第5。進入第2回合，錢珮芸越打越順，以68桿完賽，總計139桿名列第2，美國選手麥唐納以138桿排第1，她們兩人是全場唯二低於標準桿的球員，也取得這個賽區的美國女子公開賽參賽資格。同場出賽的台灣業餘選手侯羽薔，兩回合都打78桿，總156桿並列31名。

至於曾雅妮和徐薇淩，將在台灣時間週五晚上，在佛羅里達州參加美國女子公開賽資格賽。