NBA》雙人防守沒在怕 柯瑞單挑騎士長人陣（影音）

〔體育中心/綜合報導〕騎士控衛厄文今天上半場終了前上演一挑四的單打美技,下半場勇士一哥柯瑞也用單打美技回敬,第3節剩8分50秒時,柯瑞切入籃下時遭騎士2名長人洛夫、T.湯普森的防守,但柯瑞用高拋的方式仍順利將球放進籃框,穩穩拿下2分。

Steph Curry out here flopping like Neymar & making baskets. #Cavs #Warriors #NBAFinals pic.twitter.com/L4CPX4ZnF1