NBA》雙人防守沒在怕 柯瑞單挑騎士長人陣（影音）
2017/06/08 11:02
〔體育中心／綜合報導〕騎士控衛厄文今天上半場終了前上演一挑四的單打美技，下半場勇士一哥柯瑞也用單打美技回敬，第3節剩8分50秒時，柯瑞切入籃下時遭騎士2名長人洛夫、T.湯普森的防守，但柯瑞用高拋的方式仍順利將球放進籃框，穩穩拿下2分。
Steph Curry out here flopping like Neymar & making baskets. #Cavs #Warriors #NBAFinals pic.twitter.com/L4CPX4ZnF1— Trey Wallace （@TreyW_Radio） 2017年6月8日
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