NBA》雙人防守沒在怕 柯瑞單挑騎士長人陣（影音）

2017/06/08 11:02

〔體育中心／綜合報導〕騎士控衛厄文今天上半場終了前上演一挑四的單打美技，下半場勇士一哥柯瑞也用單打美技回敬，第3節剩8分50秒時，柯瑞切入籃下時遭騎士2名長人洛夫、T.湯普森的防守，但柯瑞用高拋的方式仍順利將球放進籃框，穩穩拿下2分。

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