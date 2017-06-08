NBA》切入王者！厄文禁區狂拿24分創生涯新高（影音）

2017/06/08 11:21

〔體育中心／綜合報導〕「Uncle Drew」厄文（Kyrie Irving）不愧單打高手，今天頻頻切入禁區撕裂勇士防守，三節打完就拿下33分，扣掉罰球與跳投所得的分數，他共在禁區拿下24分創下生涯新高。

厄文今天的切入相當具有威力，勇士祭出4人防守仍擋不住旺盛火力，在禁區12投12中不但是系列賽表現最佳，更刷新個人生涯紀錄，讓他在前三節就拿下33分。

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