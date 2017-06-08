日職》巨人7億挖3球星連敗不止 球迷：不如100萬洋將

巨人監督高橋由伸（右）飽受抨擊。（取自daily）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人季前砸27億日元（約7億台幣）挖角陽岱鋼、山口俊與森福允彦，如今卻連敗不止，創下隊史最差的12連敗，成為日本球界最大話題，也在推特引起球迷熱議。

有球迷狠酸巨人砸27億挖3名球員，如今一勝難求，反觀廣島僅花500萬日元（約136萬台幣）簽下的巴提斯塔（Xavier Batista），昨天單場雙響砲之後，本季出賽4場10打數5安打，4發全壘打，打進高達7打點，幫助廣島取得4連勝。

不過也有球迷說，巨人的近況其實不是最慘的，近15場戰績3勝12敗，還是贏過養樂多的1勝13敗1和，目前巨人確實以23勝32敗暫居央聯第5，略勝養樂多的20勝34敗1和。

巨人不是近況最差球隊，養樂多近15戰1勝13敗1和，勝率不到1成。（取自網路）

廣島巴提斯塔本季年薪僅百萬台幣。（共同社）