NBA》杜蘭特致勝三分彈 勇士季後賽15連勝聽牌

杜蘭特。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA總冠軍戰第三戰移師克利夫蘭舉行，騎士亟欲擺脫前兩戰慘敗的陰霾，「大帝」詹姆斯和厄文聯手攻下77分，卻仍不足以拯救球隊，杜蘭特最後75秒連得7分，包含一記致勝三分彈，再度扮演英雄，終場勇士118：113擊敗騎士，總冠軍賽取得3：0聽牌，並寫下季後賽史無前例的15連勝。

史上從未有任何一支球隊能於0勝3敗的劣勢逆轉，陷入二連敗的騎士今有非勝不可的壓力，「大帝」詹姆斯開賽就爆發，單節8投7中，轟下15分，J.R史密斯也挺身而出，飆進2顆三分彈，無奈仍未主宰戰局，勇士K.湯普森爆發，回敬16分，勇士首節仍取得39：32的領先。

騎士針對前兩戰火力凶猛的杜蘭特祭出嚴防，但K.湯普森逆勢反彈，前兩戰他分別僅攻下22分和6分，本季季後賽前14戰他場均僅貢獻14.4分，但此役K.湯普森上半場就轟下21分，助勇士半場6分領先。騎士半場以詹姆斯25分最佳，厄文也貢獻17分。

勇士是本季全聯盟最會打第三節的球隊，總冠軍賽前兩戰第三節分別贏騎士13和11分，成為勇士取得2勝0敗的關鍵。此役騎士於滿場球迷助威下，不讓憾事重演，厄文於第三節狂攻16分，助騎士單節打出33：22的攻勢，扭轉局勢，前三節打完，騎士反以94：89超前勇士。

末節，勇士企圖扳回戰局，K.湯普森用兩次快攻灌籃縮小差距，但詹姆斯和厄文仍聯手出擊，雙方形成拉鋸戰，兩隊鏖戰至讀秒階段仍難分軒輊，杜蘭特於終場前1 分15秒單打得手，勇士先追到僅2分落後，隨後立刻又投進一顆三分彈超前比數，成為致勝功臣。

杜蘭特攻下全隊最高31分，K.湯普森則進帳今年季後賽最高的30分，柯瑞則飆進5顆三分彈，進帳26分；騎士J.R史密斯甦醒，轟下5顆三分球，攻下16，詹姆斯39分、厄文38分。