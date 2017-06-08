NBA》小AI怒蓋詹皇復仇 美球迷：超越The Block（影音）
2017/06/08 12:07
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在下半場逆轉勇士，直到終場前1分半鐘都持續領先，但最後40秒戰況卻風雲變色，杜蘭特（Kevin Durant）吹起勇士反攻號角，飆進超前三分彈，勇士連下4分後奠定勝基，加上騎士在關鍵時刻頻頻發生失誤，就連大帝詹姆斯都在最後10秒發生少見的踩線違例，成為輸球最大關鍵。
比賽最後10秒，騎士故意犯規杜蘭特後取得球權，當時詹姆斯在底線接獲隊友傳球單打，但勇士小AI伊古達拉（Andre Iguodala）先用火鍋封阻詹姆斯的三分球企圖，隨後詹姆斯搶到進攻籃板，但伊古達拉又迫使詹皇發生踩線的失誤，球權回到勇士手上，最終拿下勝利。
有球迷看到這球想起去年詹姆斯在第7戰送給伊古達拉的關鍵火鍋「The Block」，直呼「小AI終於完成復仇」、「伊古達拉這火鍋也將載入歷史」。
Andre Iguodala rejects LeBron James! #Warriors win! #DubNation #NBAFinals pic.twitter.com/pxTfBMpvhk— Chat Sports （@ChatSports） 2017年6月8日
2016年的The Block：
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