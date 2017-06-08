NBA》柯瑞籃板全場最多 締造生涯首見紀錄

柯瑞連2戰20得分10籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士以118：113擊敗騎士取得聽牌，柯瑞（Stephen Curry）單場進帳26分13籃板，其中籃板與騎士洛夫並列全場最多。

柯瑞前役繳出32分10籃板11助攻，這場比賽則是26分13籃板6助攻。根據ESPN顯示，這是柯瑞生涯第一次連2戰20得分10籃板，過去無論是季賽或是季後賽都沒發生過。