MLB》艾倫納多3分打點 洛磯退印地安人居龍頭

艾倫納多（左）今天有3分打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今洛磯主場面對印地安人，靠著穩定打線攻勢及先發、牛棚稱腰，加上對手的1次失誤，以8：1拿下2連勝，暫居國聯西區第一。

3局下艾倫納多（Nolan Arenado）敲出2壘安打先馳得點拿下2分，4局下布雷克蒙（Charlie Blackmon）再敲出2分打點拉開比數，6、7、8局也都有1、2分進帳，印地安人則只有拉米瑞茲（Jose Ramirez）在7局上敲出陽春砲攻下一分。

7局下印地安人牛棚艾倫（Cody Allen）被敲二壘打，隊友又發生守備失誤，滿壘情況下發生暴投再被塔皮亞（Raimel Tapia）擊出滾地球得分，單局再掉2分。

洛磯先發弗里蘭（Kyle Freeland）主投6.1局，被敲出6安打、失掉1分、0保送、5三振，收下勝投，牛棚也成功關門。

洛磯先發弗里蘭。（法新社）