NBA》勇士首節39分進帳差點輸 靠KD三分彈保住「勝利方程式」

杜蘭特、柯瑞（USA Today Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士挾著今年季後賽14連勝威力，今前往騎士主場踢館，首節趁詹姆斯下場後，柯瑞連飆兩顆三分球，率隊單節轟破35分大關，最終靠著杜蘭特挺身而出，驚險以118：113驚險勝出，也保住灣區大軍本季在首節轟35分以上的「勝利方程式」，至今戰績是威猛的24勝0敗，總冠軍系列戰取得3：0聽牌優勢。

勇士首節陷入苦戰，不過剩1分49秒時，騎士決定將詹姆斯換下場休息，反倒讓勇士拉出一波10：0攻勢，灣區大軍連三場將首節的得分衝破35分以上，這回也取得39：32領先，開啟首節轟炸籃框的勝利方程式。

事實上，勇士前兩戰都在第三節將領先差距擴大，但今日他們在第三節嚴重熄火，僅拿22分，騎士更一度看見勝利希望，勇士直到第四節才吹起反攻號角，單節拿29分勝過騎士的19分，杜蘭特在比賽剩45.3秒的關鍵三分彈，再度給予騎士重傷害，也讓首節勝利方程式延續下去。

至於騎士今日在第二節、第三節單節進帳分數都勝過勇士，詹姆斯全場39分進帳，厄文也拿38分，J.R.史密斯也砍進5顆三分球，攻下16分，可惜洛夫嚴重熄火，僅9分進帳，不僅無力粉碎勇士的勝利方程式，更在主場吞敗，深陷0：3落後絕境。