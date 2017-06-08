NBA》為總冠軍賽而生！ 杜蘭特追上喬丹紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）今天投進致勝三分彈，轟下全隊最高的31分，無疑是勇士演出大逆轉的致勝功臣。

根據ESPN顯示，杜蘭特生涯前8場總冠軍賽，每場都能攻下至少25分，成為史上第3人達成這項成就的球員，另外兩人是則喬丹（Michael Jordan）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

杜蘭特。（今日美國）