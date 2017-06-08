NBA》詹皇GG了？ 美媒點出致命數據

〔體育中心／綜合報導〕騎士今以113：118輸給勇士隊，總冠軍賽以0：3絕對落後。美媒指出，從來沒有球隊能在0：3劣勢逆轉。

根據ESPN顯示，過去有過126次系列賽0：3落後的局面，沒有任何球隊能夠逆轉，不過騎士並非沒有機會，因為去年他們就締造1勝3敗大逆轉奪冠的空前紀錄。

此外，這是詹皇個人生涯第2次在系列賽遇上0：3落後的局面，另外一次是與馬刺的2007年總冠軍賽，最後慘遭橫掃。

沒有球隊能在0：3劣勢逆轉。（歐新社）