NBA》不只是籃球紀錄！ 勇士寫美國職業運動新頁

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以118：113擊敗騎士，季後賽掃進15勝0敗，不僅是NBA紀錄，更是美國職業運動史上的新頁。

根據ESPN指出，勇士的15連勝紀錄超越美國所有職業球隊，包括NBA、MLB與NHL。總冠軍賽第四戰將在6月10日早上9點舉行。

柯瑞與杜蘭特。（美聯社）