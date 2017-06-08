NBA》不只是籃球紀錄！ 勇士寫美國職業運動新頁

2017/06/08 12:43

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以118：113擊敗騎士，季後賽掃進15勝0敗，不僅是NBA紀錄，更是美國職業運動史上的新頁。

根據ESPN指出，勇士的15連勝紀錄超越美國所有職業球隊，包括NBA、MLB與NHL。總冠軍賽第四戰將在6月10日早上9點舉行。

柯瑞與杜蘭特。（美聯社）

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.