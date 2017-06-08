NBA》不只是籃球紀錄！ 勇士寫美國職業運動新頁
2017/06/08 12:43
〔體育中心／綜合報導〕勇士今以118：113擊敗騎士，季後賽掃進15勝0敗，不僅是NBA紀錄，更是美國職業運動史上的新頁。
根據ESPN指出，勇士的15連勝紀錄超越美國所有職業球隊，包括NBA、MLB與NHL。總冠軍賽第四戰將在6月10日早上9點舉行。
柯瑞與杜蘭特。（美聯社）
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