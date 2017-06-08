NBA》合砍77分仍輸 詹皇、厄文史上最悲情

詹姆斯（左）與厄文（右）合砍77分依然輸球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕詹皇（LeBron James）今天砍下39分，聯手厄文（Kyrie Irving）的38分依然救不了騎士，以113：118輸給勇士，這也讓他們締造一項相當悲情的紀錄。

美媒指出，詹皇與厄文合砍77分仍輸球，是NBA總冠軍賽史上最悲情的組合，而騎士隊落敗關鍵在最後的2分45秒，騎士隊8投0中，沒有攻下任何分數，勇士則是3投3中，包括4記罰球攻下11分。