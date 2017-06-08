MLB》達比修900K達陣無用 布魯斯雙響砲轟垮遊騎兵
2017/06/08 14:49
布魯斯今天敲出雙響砲，有3分打點。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今大都會作客遊騎兵，靠著布魯斯 （Jay Bruce）雙響砲及9局上關鍵得分超前比數，以4：3險勝，而遊騎兵日籍投手達比修有（Yu Darvish）也完成了在大聯盟的900K。
1局下遊騎兵先馳得點拿下1分，4局上大都會布魯斯敲出兩分砲超前比數，6局上再轟一支陽春砲持續領先，不過遊騎兵8下靠著奇里諾斯（Robinson Chirinos）的兩分砲追平比數，9局上遊騎兵野手發生失誤，掉了關鍵的一分，讓大都會超前比數，下半局牛棚瑞德（Addison Reed）成功關門。
遊騎兵先發達比修有主投7.1局，投出本季次高117球數，被敲出3安打，包含2支全壘打，失掉3分、1保送、9三振，完成了在大聯盟900K的成就，成為第3位在大聯盟完成900K的日籍投手，僅用113場就達標也創下日投最快紀錄。
達比休有900K達陣。（美聯社）
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