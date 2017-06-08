NBA》上46分鐘仍被逆轉 詹皇：我已用盡洪荒之力

詹姆斯（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在最後40秒遭勇士上演逆轉秀，系列賽陷入0-3的絕境，「大帝」詹姆斯上場46分鐘拿下39分、11籃板、9助攻表現無濟於事，賽後受訪時他表示自己已用盡洪荒之力，輸球相當可惜。

回憶比賽最後3分鐘，詹姆斯坦承自己與柯佛的跳投失手相當關鍵，最後杜蘭特在他面前投進三分球，他已將雙手伸到最長，仍無法守住他。

詹姆斯坦言：「勇士是全聯盟火力最強大的球隊，不止要打得好，還要每一球都比對方出色才有機會贏球，我今天真的用盡全力，做到沒有什麼可以挑剔的地方，但這真的很難。」

去年詹姆斯在1-3落後的情況下上演史上唯一的逆轉秀，今年是否將演出難度更高的0-3逆轉？詹姆斯淡淡的說，「我們會回去研究影片，看今天有哪裡做的不夠好，下一場一定會討回來！」