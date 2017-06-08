NBA》命運捉弄人！ 騎士犯了去年勇士G7的錯

騎士隊最後3分鐘都沒得分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今天本來有望扳回一城，無奈在最後三分鐘竟然1分未得，讓勇士逆轉6分的劣勢，終場以118：113擊敗騎士取得聽牌優勢。

第四節倒數3分9秒，騎士史密斯（JR Smith）射進三分彈，比分差擴大至113：107，沒想到在最後3分鐘內，騎士總計8投0中，也沒有任何罰球；反而是勇士展現韌性，3投3中，包括4記罰球攻下11分，演出逆轉秀

有趣的是，上一支在總冠軍賽最後三分鐘都沒有得分的球隊，正是去年球季的勇士隊，他們在第七戰第四節倒數4分39秒上籃得分追成89：89後，就沒有再得分，最後以89：93輸掉總冠軍。

總冠軍賽最久沒得分到比賽結束（前15季）：

2016 G7 勇士 4分39秒

2016 G5 騎士 3分22秒

2017 G3 騎士 3分09秒