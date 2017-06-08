NBA》對位杜蘭特遭打爆 數據顯示詹皇累壞了
2017/06/08 13:54
詹姆斯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽，騎士隊詹姆斯（LeBron James）不僅扛下進攻重擔，還得防守最難纏的杜蘭特（Kevin Durant），賽前他強調自己不累，不過數據顯示詹皇在比賽後段確實有沒力的跡象。
前三戰結束後，詹皇在第一節總共得39分，命中率70%，第二節也有25分，命中率71%，不過進入下半場，第三節21分，命中率僅40%，第四節僅11分，命中率滑落至36%。
此外，杜蘭特在面對詹皇的防守時，總計21投13中，攻下31分，命中率超過6成，顯見詹皇幾乎守不住。
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