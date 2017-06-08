新加坡體操公開賽 台灣風光摘10金
2017/06/08 14:15
（體操協會提供）
〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年新加坡體操公開賽，台灣健兒傳回捷報，總計拿下十金、六銀、三銅，表現亮眼，接下來將全力備戰世大運，期盼能留下更多面獎牌在台灣。
台灣隊此次共派出10男、6女參賽，就拿下19面獎牌，展現優異的實力，其中台灣體操未來之星唐嘉鴻於全能、地板和單槓項目都拿下金牌，一人席捲三金，成為本賽事最大亮點，此外，里約奧運國手李智凱，則在最擅長的鞍馬項目奪金。
各單項成績如下:
男子組
全能:唐嘉鴻第一、游朝偉第二
地板:唐嘉鴻第一、鍾鎧輿第三
鞍馬:李智凱第一、徐秉謙第二
吊環:徐秉謙第一
跳馬:曾為聖第一
雙槓:陳金羚第一
單槓:唐嘉鴻第一、陳金羚第二
女子組:
全能:莊琇如第一、羅玉如第二
跳馬:羅玉如第一、莊琇如第三
高低槓:蔡佳容第三、莊琇如第四
平衡木:陳鳳芝第一、吳芷涵第二
地板:羅玉茹第二、陳鳳芝第四
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