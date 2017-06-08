NBA》詹皇踢蛋被抓包 球迷：動作很不自然（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊史密斯（J.R. Smith）先前受訪嘲諷勇士有名球員愛踢人家蛋蛋，沒想到詹姆斯（LeBron James）今也被鏡頭抓包疑似有踢蛋行為。

第四節倒數12.9秒，詹皇接到球要投追平三分球，結果被「小AI」伊古達拉（Andre Iguodala）火鍋封阻，此時詹皇的腳被抓到疑似踢下體，引起球迷熱烈討論。

有球迷就說，「我們都忽略了詹皇對小AI出腳了」、「如果是格林（Draymond Green）踢的話，不但會被吹犯規，還會就被禁賽到騎士扳平為止」、「腳看起來很不自然，感覺是故意的」