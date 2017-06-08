亞洲少年跆拳道錦標賽 台灣3金2銀6銅破上屆紀錄

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017年第2屆亞洲少年跆拳道錦標賽，台灣代表隊於越南胡志明市踢出佳績，總計我國於對打摘下3金、1銀、2銅，品勢則囊括1銀、4銅，一共3金、2銀、6銅，成績亮眼，同時超越上屆紀錄，完成賽前預設目標。

台灣隊賽前特別移師花蓮東華大學集訓，由2004年雅典奧運金牌得主陳詩欣出任代表隊總教練。台灣隊在6月4日啟程至越南胡志明市參加第二屆亞洲少年跆拳道錦標賽。陳詩欣在出發前就誓言目標挑戰超越上屆，男女各一金的紀錄，今年順利達成目標。

陳詩欣表示，比賽期間所有小朋友都盡了全力，選手多是12至14歲的小朋友，且多數都是第一次擔任國手，他們能夠摒除第一次參加國際賽的緊張，順利完成目標。

台灣隊派出男女對打各10名、男女團體品勢各3名選手出征，跆拳道協會秘書長林明富指出，近年來花蓮產生多名青少年國手，協會對此次集訓團隊非常有信心，也如賽前預期，全隊成績超越上屆。

國立東華大學去年暑假獲得體育署補助，在美崙校區啟動「培育二○二○東京奧運潛力選手．跆起一片天」專案計畫，整建美崙校區體育館作為跆拳道選手的培訓基地，而廿六名選手中包括花崗國中陳忻緹，化仁國小花語軒是陳詩欣的子弟兵，陳忻緹在本屆比賽也順利在女子41公斤級拿下對練組金牌。

台灣隊成績如下：

對練競賽項目：

對練女子41公斤級 陳忻緹金牌

對練男子61公斤級 鄭翊呈金牌

對練女子55公斤級 胡巧恩金牌

對練女子59公斤級 李祖萱銀牌

對練男子組65公斤級 陳祈緣銅牌

對練男子組57公斤級 莊翊承銅牌

品勢競賽項目：

男子個人 莊安寶 第四名

女子個人 陳欣妤 銀牌

男子團體 莊安寶，宋啟榮，游秉樺 第四名

女子團體 謝宜芳，陳欣妤，歐姿伶 銅牌

配對 謝宜芳，宋啟榮 銅牌