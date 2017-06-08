日職》廣島球星摸奶照曝光 日媒酸：去做深夜特訓？
2017/06/08 14:44
鈴木誠也被拍到摸奶畫面。（取自news-postseven）
〔體育中心／綜合報導〕廣島球星鈴木誠也上月被日本八卦媒體《news-postseven》拍到出入聲色場所，還在路邊伸手搓揉女伴胸部，引發譁然。
報導指出，鈴木誠也是在5月9日時前往東京西麻布一處會員制的店家消費，當天他表現不理想，5打數無安打還吞下3K，但在隔天表現大爆發，單場4支3，敲出2發全壘打包辦5分打點，遭日媒諷刺是去做「深夜特訓」。
本季至今鈴木誠也繳出3成17打擊率排在央聯第6位，11轟位居央聯第3，打點也排在央聯第2，是廣島戰績高居第1的關鍵人物。
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