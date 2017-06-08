MLB》賭你不會揮棒！ 小熊出奇招佈陣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊總教練梅登（Joe Maddon）時常出怪招，今天對上馬林魚的比賽再祭出特殊佈陣。

3局上，馬林魚一壘有人，投手伍雷納（Jose Urena）上場打擊，此時小熊認為他一定會短打，因而將一壘手調到投手丘旁邊，並讓二壘手索布里斯特（Ben Zobrist）守一壘，看有沒有機會抓雙殺，不過仍讓伍雷納成功執行短打推進跑者。

伍雷納在4局上再度上場打擊時，又是一壘有人局面，梅登再複製3局上的守備，最後是先發投手雷基（John Lackey）將伍雷納三振出局。

梅登頻頻調動守備位置也讓記錄員不斷更改，小熊官方推特幽默寫道，「噓，不要問問題。」

小熊推特：

Shhhh, don't ask questions. pic.twitter.com/BPdyp9EhId — Chicago Cubs （@Cubs） 2017年6月8日