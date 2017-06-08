NBA》賽後貼騎士G7逆轉 史密斯：我帳號被盜啦！

JR史密斯（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天慘遭勇士逆轉，系列賽吞下3連敗，面臨被橫掃的壓力，然而今天表現回穩的「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）似乎仍認為騎士將上演逆轉，賽後在推特上貼出「騎士將在第7戰逆轉」的字眼。

不過該則貼文在15分鐘後遭刪除，JR史密斯受訪時否認貼文，他表示「我沒有貼文，有人盜用我的帳號，但我喜歡他的想法，聽起來不錯。」

去年勇士在3-1的領先下遭騎士上演逆轉勝，儘管騎士三連敗，仍讓人好奇這支衛冕軍是否有辦法再度上演奇蹟，也難怪史密斯的貼文會引起許多球迷討論。

JR史密斯的推特貼文。（取自JR史密斯推特）