中職》打球團名號招財？中信兄弟發聲明：勿侵權
2017/06/08 16:09
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本周將在主場舉辦活動「向未來致敬」，不過活動還沒起跑，網路上已有另類活動頁面出現，對此，中信球團今特地發表聲明，要球迷以官方公告為主，並嚴正聲明非官方活動勿侵權使用官方LOGO，製造不必要的紛爭。
雖然球團並沒指名道姓，但據了解這個聲明係針對「女繩幫」而來。日前臉書有非球團之團體發起活動，張貼有多名女生照片並標上「中信兄弟最強女繩幫」，還在圖上貼出中信兄弟LOGO，並標記「感謝Tokuyo贊助球衣」。
球團聲明表示，只要舉辦的活動，皆會透過官網及官方粉絲專頁「兄弟Fans Club」宣傳。「若非官方發起之活動及商業行為，切勿侵權使用球團LOGO或使用球團及企業名稱，並請審慎規劃活動內容，避免紛爭。特此公告，謝謝配合。」
聲明一出，不少球迷留言支持，建議球團蒐證採法律行動，「活動打著中信兄弟旗號做生意，低級」、「不要把球場弄髒了」、「之前就有了」。
非官方活動印上中信兄弟logo。（取自臉書）
非官方活動印上中信兄弟logo。（取自兄弟象陳江和紅龜專屬應援團臉書）
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